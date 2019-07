Autobrände: Feuerwehr vermutet Brandstiftung

NDR//Aktuell - 15.07.2019 16:00 Uhr

Nach den Autobränden in Lübeck sucht die Polizei nach den Tätern und hat in bereits in der Nacht mehrere Personen kontrolliert. Die Feuerwehr vermutet Brandstiftung.