MORDDEUTSCHLAND

Bei MORDDEUTSCHLAND steht nicht die Grausamkeit der Taten, sondern die Kriminalistik im Mittelpunkt. Das True Crime-Format gibt eindrucksvoll Einblick in die aufwendige Arbeit und die innovativen Methoden der Ermittler. Sie sind den Tätern mit Verstand, Taktik und Präzision auf der Spur, bis sie sie schließlich fassen können. Die Kamera geht mit den Ermittlern nochmals an die Orte, die für den Fall wichtig waren. Die Dokumentation zeigt, wie extrem anspruchsvoll und mühsam Mordermittlungen sind, wie Kriminalisten denken und welche winzigen Details am Ende zum Durchbruch führen können.