Sarah-Marie Frerichmann (Online)

Sarah-Marie Frerichmann, geboren 1987, hat Medien- und Musikmanagement in Hamburg studiert. In diversen Redaktionen, von Eurovision Song Contest bis Länder Menschen Abenteuer, konnte sie ihre Erfahrungen sammeln.

Mittlerweile arbeitet sie in den Teams von DIE REPORTAGE und MORDDEUTSCHLAND. An dem Format von MORDDEUTSCHLAND fasziniert sie vor allem die akribischen Rechercherarbeiten, mit der die Fälle gelöst werden. Die Sorgfalt und Genauigkeit ist eine Perspektive auf die Ermittler, die in den Dokumentationen konsequent gezeigt wird.