Promiexperte und Fußballfan: Karsten Sekund

Seit mehr als 20 Jahren ist Karsten Sekund Reporter für Stadt und Prominenz. Der überzeugte Cabrio-Fahrer ist bei jedem Wind und Wetter unterwegs. "Selbst bei Regen erkennt man mich daran, dass ich mit offenem Wagen fahre." Walken geht er fast täglich um die Alster. Zu besonderen Anlässen zieht es ihn zum Wandern auch gerne mal in den Harz - am liebsten aber bewegt er sich am Meer. Von Freunden und Kollegen wird er schon liebevoll der "Wander-Vogel" genannt.

Fußball und Promiwelt - wie passt das zusammen?

Fußball ist seine zweite Leidenschaft. Er spielt selbst gern, noch lieber aber fiebert er vor dem Radio beim Fußballbericht mit. Fußballreporter beim Radio werden - das Größte was es gibt. Er erfüllte sich diesen Wunsch sogar teilweise und arbeitete zwei Jahre lang für das Internetradio des deutschen Fußballbundes. Während seines Studiums der Volkskunde blieb er dem Radio treu. Für NDR 90,3 macht er die wöchentliche Kolumne "Karstens Promi Postille".

Für Karsten Sekund liegen Fußball und Glamour-Welt nahe beieinander. In der Promi-Welt gibt es auch immer Gewinner und Verlierer, Aufsteiger und Newcomer - ganz wie im Fußballzirkus. Der mehrfache Hörfunkpreisgewinner folgt einem sehr lebensfrohem Motto: Mach es wie die Sonnenuhr - zähl die heitern Stunden nur. Bei uns bringt er donnerstags im Wechsel mit Leontine Gräfin von Schmettow heiße News aus der Promiwelt ins Studio.