Royalty inside: Der "König aller Belgier" dankt ab

Die Ankündigung seines Rücktritts kam so unerwartet wie seine Thronbesteigung 20 Jahre zuvor. 1993 hatte kaum jemand damit gerechnet, dass der als Lebemann und Frauenschwarm bekannte Albert den Thron besteigen würde, denn schon damals war eigentlich sein Sohn Philippe als nächster König vorgesehen. Doch der plötzliche Tod seines kinderlosen Bruders brachte Albert den Platz auf dem Thron ein. Viele Belgier hielten ihn zunächst für einen Übergangskönig, der die Krone nach ein oder zwei Jahren an seinen ältesten Sohn weitergeben würde. Doch Alberts lockere und volksnahe Art machten ihn, mittlerweile seit zwei Jahrzehnten, äußerst populär. Nun will er in Rente gehen - er mag nicht mehr.

Die Abdankung lag schon lange in der Luft. Dass es so schnell gehen würde, hätte wohl niemand gedacht. König Albert wirkte in den vergangenen Jahren oft angeschlagen und wurde nach einer Herz-OP, einem Tumor in der Nase und Rückenproblemen immer häufiger mit Gehstock gesehen. Königshaus-Beobachtern fiel auch auf, dass Prinz Philippe und seine Frau Mathilde seit einiger Zeit sichtbarer in Szene gesetzt wurden - das hatte man vor dem Thronwechsel in den Niederlanden genauso praktiziert.

Doch im Gegensatz zum Nachbarland hat Abdankung in Belgien keine Tradition. König Albert II. ist der erste belgische König, der freiwillig auf sein Amt verzichtet. Zwar trat auch sein Vater, König Leopold III., zu Lebzeiten zurück, aber dies nur auf Druck der Bevölkerung, die ihm seine zweifelhafte Rolle im Zweiten Weltkrieg nicht verzieh.

Warum aber geht dieser König in Rente, wenn er nicht muss? Hat der Generationswechsel am niederländischen Hof seine Entscheidung inspiriert? König Albert äußert sich dazu nicht, sondern begründet die Abdankung mit seinem hohen Alter und der angeschlagenen Gesundheit.

In seiner Fernsehansprache betonte der sichtlich bewegte Monarch aber auch, dass die "Rolle des Königs mit der Zeit gehen muss". Das lässt aufhorchen und vermuten, dass er die wachsende Kritik im Lande an dem politischen Einfluss des Monarchen anspricht. In Belgien kann der König nach Wahlen die Regierungsbildung mit gestalten, indem er den "Informateur" - eine Art Kundschafter - und den "Formateur" bestimmt, der die Regierung bildet. Nun aber werden in dem zwischen Flamen und Wallonen zerrissenen Land die Stimmen lauter, das Amt des Monarchen auf rein protokollarische Aufgaben zu reduzieren.

König in Belgien zu sein ist wie in keinem anderen Land eine besondere Herausforderung, die Albert II. mit Erfolg gemeistert hat. In einem Land, das keine gemeinsame Sprache, keine nationale Zeitung, keine landesweite Partei kennt, ist der Monarch die Klammer, die es zusammenhält. Damit kommt dem König eine Schlüsselrolle zu, die nun auf Alberts ältesten Sohn, den 53-jährigen Philippe, und dessen Frau Mathilde übergeht. Der Moment ist gut gewählt. Die belgische Regierung hat die Weichen für den Haushalt gestellt, die ruhigen Sommermonate sind eine ideale Zeit, um sich in das Amt einzuarbeiten. Der künftige, siebte König der Belgier sei so weit, sagt der scheidende König. Philippe genieße das Vertrauen der Bevölkerung und habe seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Und doch: der scheue und ernsthafte Thronfolger muss erst zeigen, dass auch er ein König aller Belgier werden kann. Denn vor allem in dieser Hinsicht ist die Bedeutung der belgischen Dynastie größer als in jeder anderen europäischen Monarchie.

