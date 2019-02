Zimmerpflanzen richtig pflegen

Mein Nachmittag - 06.02.2019 16:00 Uhr Autor/in: Mairena Torres-Schuster

Grün und glänzend - so sehen Zimmerpflanzen am schönsten aus. Doch allzu oft lässt Staub das Grün matt aussehen. Was hilft gegen die verdreckten Blätter?