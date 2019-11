Wie erkennt man Mikroplastik in Kosmetik?

Mein Nachmittag - 07.11.2019 16:20 Uhr

In Duschgel, Shampoo und Lotionen wird noch immer Mikroplastik verwendet. Wer Kunststoffe in seiner Kosmetik vermeiden will, sollte die Inhaltsstoffe daher genau überprüfen.