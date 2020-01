Tietzer reist: Harz - vielseitige, pure Natur Sendung: Mein Nachmittag | 17.01.2020 16:20 Uhr 6 min | Verfügbar bis 17.01.2021

Der Harz lockt mit all seiner Schönheit unzählige Gäste an. Reporter Sven Tietzer hat sich aufgemacht, um in dem riesigen Nationalpark Orte zu finden, die bisher eher unbekannt sind.