Mölln - eine Stadt im Grünen

Mein Nachmittag - 07.06.2019 16:20 Uhr

Eingebettet in den Naturpark Lauenburgische Seen liegt die Stadt Mölln. Sven Tietzer reist in die Eulenspiegelstadt und erkundet die Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern.