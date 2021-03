Mehr Verpackungsmüll durch Corona: Wie kann man gegensteuern? Sendung: Mein Nachmittag | 03.03.2021 | 16:10 Uhr 8 Min | Verfügbar bis 03.03.2022

Onlinebestellungen und Essen to go - der Müllberg wächst in der Pandemie. Bianca Zawadiak hat zum Thema recherchiert.