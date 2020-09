Ausreichend trinken - Wasser mit Geschmack Sendung: Mein Nachmittag | 09.09.2020 | 16:20 Uhr 11 Min | Verfügbar bis 09.09.2021

Zwei Liter am Tag - so viel sollte jeder Mensch durchschnittlich trinken. Zu wenig kann zu gesundheitlichen Problemen führen. So lässt sich Wasser lecker und gesund aufpeppen.