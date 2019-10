Teures Altersheim: Streit über die Kosten

Markt - 07.10.2019 20:15 Uhr Autor/in: Romy Hiller

In einem Altersheim in Negast in Mecklenburg-Vorpommern sind die Bewohner empört über die Höhe eines Investitionsbeitrags, den sie zahlen sollen. Markt war vor Ort.