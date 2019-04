Hebammenkontor: Modell für stressfreie Geburten?

Markt - 29.04.2019 20:15 Uhr

In vielen Geburtskliniken arbeiten Hebammen bis an ihre Belastungsgrenze. Stressfreie Geburten für werdende Mütter und Hebammen verspricht das "Hebammenkontor" in Hamburg-Altona.