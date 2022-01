Stand: 06.01.2022 19:39 Uhr Die Gewinnzahlen der Glücksrakete 2022

Die Gewinnzahlen der Glücksrakete 2014 sind ausgelost, die Gewinner der Endziffernlotterie stehen fest. War Ihnen das Glück hold? Hier erfahren Sie, ob Sie gewonnen haben.

Glück gehabt? Die Zahlen der Glücksrakete sind gezogen. Die glücklichen Gewinner können sich auf bis zu 250.000 Euro freuen. Die Glückszahlen lauten:



5 Euro: 6

10 Euro: 3, 0

100 Euro: 8, 2, 9

1.000 Euro: 2, 3, 4, 9

Pkw Audi Q3: 6, 1, 1, 8, 2

250.000 Euro: 1, 2, 1, 0, 4, 4, 3



Alle Angaben ohne Gewähr.

Unterstützung vom Volkstheater Rostock

Frank Breuner moderierte die Auslosung der Glücksrakete-Lotterie von Lotto-MV aus dem NDR Landesfunkhaus in Schwerin. Unterstützt wurde er dabei von Sewan Latchinian, dem Intendanten des Volkstheaters in Rostock. Die Kulisse der Sendung stammte aus der Opern-Inszenierung "Untergang der Titanic", die zu Pfingsten in Rostock wieder zu erleben sein wird.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin - Land und Leute | 06.01.2022 | 19:39 Uhr