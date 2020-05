"Zum Sonnenstein": Disco kommt ins Museum

Für viele Menschen ist die Disco Teil ihrer Jugend. Anfangs waren sie noch Tanzlokale mit Livemusik, in denen heutige Weltstars angefangen haben. Zum Beispiel die Scorpions in "Metas Musikschuppen" in Norddeich, einem der ältesten und damals berühmtesten Läden. Den "Musikschuppen" gibt es noch immer, eine andere Diskothek kommt jetzt ins Museum: Das "Zum Sonnenstein" aus Harpstedt soll nun im Museumsdorf Cloppenburg originalgetreu wieder aufgebaut werden. Die Dokumentation "Unsere Geschichte: Als die Disco in den Norden kam" zeigt die Entstehung und den Wandel der Diskotheken.