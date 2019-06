Was macht Flucht mit dem Leben von Menschen?

Kulturjournal - 17.06.2019 22:45 Uhr Autor/in: Natascha Geier / Sulaiman Tadmory

Schon immer sind Menschen geflüchtet, um zu überleben, um in eine bessere Welt zu gelangen. Was Flucht mit dem Leben von Menschen macht, zeigt die Ausstellung "Flucht übers Meer" in Hamburg.