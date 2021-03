Tanz trotz Abstand: Der Schweriner Ballettänzer Richard Jones

Bei keiner anderen Kunstform ist der körperliche Kontakt so wichtig wie beim Tanz. Deshalb traf der Corona-Lockdown das Ballett hart. Sie durften nicht mehr vor Publikum auftreten, saßen zu Hause fest oder durften nur unter strengen Hygiene-Auflagen trainieren. Richard Jones ist Tänzer in Schwerin am Mecklenburgischen Staatstheater. Im Frühling 2020 musste eine geplante Premiere abgesagt werden und schließlich auch die gemeinsamen Proben. Im Sommer kam die kurzfristige Rückkehr auf die Bühne. Jetzt laufen die Proben in Kleingruppen. Im Kulturjournal berichtet Richard Jones von seinem Corona-Jahr.