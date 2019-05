Sängerin Dido feiert ihr Comeback

Kulturjournal - 13.05.2019 22:45 Uhr Autor/in: Niels Grevsen

In den letzten Jahren war es um Sängerin Dido still geworden. Nun feiert sie mit ihrem neuen Album "Still On My Mind" ihr Comeback und geht auf Tour. Auch in Hamburg wird sie auftreten.