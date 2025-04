Neuanfang nach Brand: Anna Depenbusch geht auf Deutschlandtour Stand: 24.04.2025 18:17 Uhr Die Hamburger Sängerin hatte geplant, ein neues Album aufzunehmen, dann kam der Hausbrand und sie verlor einen Großteil ihrer Arbeit. Nun steht die Musikerin vor ihrer Deutschlandtour. Ein Probenbesuch.

von Bettina Lehnert

Probe bei Anna Depenbusch und dem Kaiser Quartett. Die Hamburger Künstlerin hat ihre Songs mit dem Streichquartett neu arrangiert. Sie gehen zusammen auf Tour. "Die ganze Tour steht für mich unter so einem ganz besonderen Stern", erzählt die Musikerin. "Es ist für mich gefühlt wie so ein Neustart. Und dass das Kaiser Quartett dabei ist, ist noch mal etwas ganz Besonderes, weil ich liebe Streicher. Und sobald die Streicher einsetzen, berührt es mich, so doll, dass ich jetzt auch schon bei den Proben gemerkt habe, dass mir einfach immer mal so die Tränen kommen. Das ist dann so eine Mischung aus Dankbarkeit und einer Traurigkeit."

Unter dem Motto "Zwischen Liebe und Kummer" treten sie gemeinsam auf. Die Sängerin hatte geplant, ein neues Album aufzunehmen, aber es kam anders. Anfang Februar brannte das Haus, in dem Anna Depenbusch lebt. Sie selbst blieb unverletzt. Ihre Wohnung und ihr Studio gibt es nicht mehr. Erinnerungen, ein ganzes Leben, ein Großteil ihrer Arbeit - einfach weg. "Es war mitten in der Nacht" erinnert sich Dependusch. "Ich hatte enormes Glück, dass ich über das Fenster noch von der Feuerwehr gerettet wurde. Ich musste alles zurücklassen - und ja und seitdem gibt es halt dieses danach und ich hangel mich immer noch so ein bisschen von Tag zu Tag."

Anna Depenbusch ist künstlerische Unabhängigkeit wichtig

Probespielen auf dem Flügel. Normalerweise schreibt sie all ihre Lieder an diesem Instrument, der 100 Jahre auf Bühnen in Sankt Pauli stand. Und dem sie sogar einen Namen gegeben hat: Frau Rachals. Zum Glück war der nicht in der brennenden Wohnung. "Ich mag diese Vorstellung, dass nicht ich die Lieder schreibe, sondern dass die Lieder auch irgendwo da draußen sind und dann einfach zu mir kommen", meint Anna Depenbusch. "Es nimmt irgendwie auch so ein bisschen den Druck, sie vorzustellen. Der Flügel schreibt genauso mit wie ich. Und ja, ich finde es irgendwie eine romantische Vorstellung."

Künstlerische Unabhängigkeit ist ihr wichtig, deswegen hat sie bereits 2019 ihr eigenes Label gegründet, meint sie: "Für mich war der große Wunsch nach: Ich würde so gern mein Timing selber entscheiden. Und eine Plattenfirma, die gibt sehr streng vor, wie, wann, was passiert. Und kurz vor der Pandemie bin ich diesen Schritt gegangen. Und ja, es war das Beste, was mir passieren konnte. Ich genieße das sehr und ich finde das auch zeitgemäß".

Harte Wochen und Monate - doch nun die Tour

Das finanzielle Risiko ist für Anna Depenbusch anstrengend, aber auch motivierend. Jede Tournee fängt übrigens mit dem Bühnenoutfit an. Das kauft sie schon von Anfang an immer in einem bestimmten Salon. "Ich finde dieses Outfit richtig gut, und wenn ich am Klavier sitze, dann sitze ich wie auf so einer Wolke", erzählt sie. Wie man Krisen überwindet, Mut für einen Neuanfang findet, das beschäftigt sie gerade sehr. "Ja, über Resilienz mache ich mir gerade viele Gedanken. Wo kommt und kam die Kraft eigentlich her? Wie stellt man sich wieder auf? Es waren jetzt echt harte Wochen und Monate. Jetzt gucke ich nach vorne. Das Outfit ist quietschbunt, wir sind ja jetzt gerade in der Anprobe und ich glaube, es wird gut". Anfang Mai beginnt die Deutschlandtour von Anna Depenbusch, dann mit dem Kaiser Quartett.

