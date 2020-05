My Kuh Tube: Bauern und Kühe als Video-Stars

Haben Landwirte auch mal Freizeit? Oder auch: Wie sinnvoll ist Musik für Kühe? In den Videos der Reihe "My Kuh Tube" geht es um Fragen rund um Rinder und Landwirtschaft. Die Filme werden von Bauern selbst gedreht, sie erklären, was im Stall und auf der Weide passiert, stellen Tiere und Landmaschinen vor. Zwei Clips werden in der Regel pro Woche veröffentlicht, mittlerweile über 600 Videos. Das Portal wird von der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V. betrieben, die Filme richten sich mit Tipps an Kollegen, aber auch an ein breites Publikum, um Vorurteile abzubauen.