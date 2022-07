Kulturjournal: Unser Best of Teil 3

Wie antisemitisch ist Deutschland?

Laut einer Studie aus dem Jahr 2020 stimmen rund 35 Prozent der Befragten ganz oder teilweise der Aussage zu, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland immer noch zu viel Einfluss hätten. Angesichts solcher Zahlen fragen wir: Wie leben jüdische Menschen in diesem Land? Und wie lässt sich Antisemitismus eindämmen? Darüber sprechen wir mit dem Musiker Ben Salomo, Antisemitismus-Beauftragten Samuel Salzborn, Rabbi Walter Rothschild und mit Anastassia Pletoukhina, die den Anschlag 2019 auf die jüdische Gemeinde in Halle überlebt hat.

Sänger der Beatles: 80 Jahre Paul McCartney

In "Hey Jude" kulminiert Machtübernahme und Sentiment, Kitsch und Kunst. Scheinbar sind die Beatles im Zenit, tatsächlich: am Ende. 1968 ist Paul 26, das vielleicht potenteste Alter des Mannes, zumindest als Pop-Komponist. Nie wird er Johns emblematische Wucht erreichen. Dem anderen reichen später 2, 3 schüttere Akkorde am weißen Flügel zur Kanonisierung. Er, der weitaus Virtuosere, muss ackern, beherrscht alles, kann musikalisch übers Wasser gehen. Nun wird Paul McCartney 80. Wir blicken anlässlich seines Geburtstages auf die Geschichte seines berühmtesten Liedes: "Hey Jude".

Wie fühlen sich Depressionen an?

Etwa jeder fünfte Erwachsene leidet im Laufe seines Lebens einmal an einer Depression. Allein in Deutschland über fünf Millionen. Doch in der Gesellschaft fehlt es noch immer an Verständnis und Akzeptanz. Viele sehen Depression nicht als ernstzunehmende Krankheit an, sondern glauben, es gehe dabei nur um eine traurige Phase - oder denken, sie betreffe nur Menschen, die schwach und nicht leistungsstark sind. Im Film "Wie fühlen sich Depressionen an?" sprechen drei Betroffene über ihre Krankengeschichte: Moderatorin Milka Loff Fernandes, Autor Tobi Katze und Schauspielerin Nova Meierhenrich.

"Es kann nur eine geben": Buch von Carolin Kebekus

Es klingt eigentlich leicht: Wer begabt und klug ist, hat alle Chancen, nach oben zu kommen. Doch für Frauen gilt das nur bedingt. Warum das so ist, analysiert die bekannte Komikerin, Sängerin und Schauspielerin Carolin Kebekus in ihrem neuen Buch "Es kann nur eine geben". Sie will den Finger in die Wunde legen, sagt sie, und durchaus aufrütteln. Kebekus räumt in ihrem Buch auch mit weiblichen Klischees auf und kritisiert den Konkurrenzdruck unter Frauen. Und sie wäre nicht eine großartige Comedienne, wenn das Buch nicht auch wirklich unterhaltsam und voller Ironie wäre.