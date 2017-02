Kulturjournal

Digitale Depression: Machen Handys uns unglücklich?

Der Blick gesenkt, der Rücken gebeugt, der Kopf hängt traurig nach unten: Was hat die "Head down"-Generation? Ach so, ein Smartphone. Mit allen vernetzt, immer auf dem neuesten Stand, alles in einer Hand - eigentlich doch ein Riesen-Glücksversprechen. Aber seit einiger Zeit beschäftigen sich Wissenschaftler mit den negativen Auswirkungen. Die Wirtschaftspsychologin Sarah Diefenbach von der Ludwig-Maximilians-Universität München spricht in einem viel beachteten Buch von einer "Digitalen Depression", die das Smartphone durchaus auslösen kann. Die Glücksversprechen der Smartphones und ihrer Apps würden genau das Gegenteil bewirken: Depression statt Glück.

Kampf der Frauen: Warum "Hidden Figures" der Film zum Amtsantritt von Donald Trump ist

Am Tag nach Donald Trumps Vereidigung zum US-Präsidenten hatten Frauen zum "March on Washington" aufgerufen - für Gleichberechtigung und Vielfalt, in Anlehnung an den "March on Washington" 1963 - gegen Diskriminierung von Schwarzen, bei dem Martin Luther King seine berühmte "I have a dream"-Rede hielt. Zeitgleich kommt jetzt ein Film in die Kinos, der daran erinnert, wie mühsam diese Rechte erstritten werden mussten. "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" erzählt die wahre Geschichte von drei afroamerikanischen Mathematikerinnen, die Anfang der 60er, als es noch Rassentrennung und keine Computer gab, die ersten NASA-Missionen möglich machten. John Glenn - den Namen des ersten US-Astronauten, der die Erde umrundet hat, kennt man. Die Namen der Mathecracks dahinter (noch) nicht: Katherine Johnson, Dorothy Vaughn und Mary Jackson. Der Film würdigt ihren Beitrag zur Eroberung des Weltraums und ihren Kampf zur Eroberung der gleichen Rechte als Frauen und als Schwarze - damals eine fast noch schwierigere Mission, als einen Menschen ins All zu schießen. "Hidden Figures" (Filmstart 2.2.) ist gerade jetzt so aktuell und wichtig, weil vieles von dem, was Amerika wirklich "great" macht, mit dem neuen Präsidenten auf dem Spiel steht.

Streit um Ernst Moritz Arndt: Universität Greifswald benennt sich um

Nach langen Jahren Streit ist es jetzt entschieden: Die Universität Greifswald benennt sich um. Künftig heißt die Hochschule nicht mehr weiter nach Ernst Moritz Arndt. Dem einstigen Patron wird vorgeworfen, ein Nationalist und Feind der Franzosen sowie Antisemit gewesen zu sein. Seine Schriften hätten zur Entstehung nationalsozialistischen Gedankenguts beigetragen, so die Begründung für die Tilgung des Namens. Ein Vorgang, der durch das deutsche Hochschulgesetz rechtlich legitimiert ist - aber umstritten. Denn Arndt war ein Kind seiner Zeit, schrieb während der Befreiungskriege gegen Napoleon. In Greifswald regt sich Widerstand gegen die Entscheidung der Universität. Das Kulturjournal fragt nach: Wie verhält es sich grundsätzlich mit historischer Verantwortung? Ist die Tilgung des Namens ein besonders sensibler Umgang mit zwiespältiger Geistesgeschichte oder wird dadurch erst der Mantel des Schweigens drüber gelegt?

Wie kocht das beste Restaurant der Welt? Dokumentarfilm über das "Noma" in Kopenhagen

Anfangs wurden sie belächelt, als "Restaurant Walfischspeck" oder sogar als "Robbenficker" bezeichnet. Inzwischen ist das "Noma" vier Mal als das "beste Restaurant der Welt" ausgezeichnet worden. Chefkoch René Redzepi hatte eine Vision: eine ganz neue, eine nordische Küche, die nur frische Lebensmittel aus Skandinavien verwendet, sogar Moos, Birkensaft oder Ameisen. In jedem Gericht soll man die Region und die jeweilige Jahreszeit erkennen. Der Dokumentarfilm "Noma" von Pierre Deschamps erzählt die Geschichte eines faszinierendes Koches, der sich als Entdecker und Erforscher sieht, der herauskriegen möchte, wie die Welt schmeckt, und wie wir im Einklang mit der Natur essen können. Wer durch den Film auf den Appetit kommt, wird allerdings einen weiten Weg auf sich nehmen müssen: Das "Noma" wird im Februar erst einmal geschlossen. René Redzepi und sein Team planen für April und Mai ein Open-Air-Restaurant in Mexiko. Da wird dann mal nicht nordisch gekocht.

#MuslimBan in den USA betrifft auch Reporter Michel Abdollahi

Noch nie in der Geschichte der USA hat ein Präsident, der gerade mal so kurz im Amt ist, für so viel Protest gesorgt. Am Wochenende empörte sich die halbe Welt über Donald Trumps Dekret, mit dem er Muslimen aus sieben Ländern vorerst die Einreise verweigert. Das betrifft womöglich auch Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft - wie unseren Kulturjournal-Reporter Michel Abdollahi.

Wahr. Schön. Gut. - Julia Westlake kommentiert die Kulturwoche

