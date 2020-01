Kinofilm "Butenland": Lebenshof für alte Tiere Sendung: Kulturjournal | 27.01.2020 22:45 Uhr 5 min | Verfügbar bis 27.01.2021

Der Kinofilm "Butenland" zeigt, wie auf dem gleichnamigen Hof alte und kranke Tiere in Ruhe leben können bis sie sterben. Am 6. Februar kommt der Film in die Kinos.