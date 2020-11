Jazz trifft Klassik: Nils Wülker und NDR Radiophilharmonie

Nils Wülker ist einer der wichtigsten Jazz-Trompeter in Deutschland und immer offen für neue musikalische Wege. Er hat unter anderem mit dem Rapper Marteria, mit Max Mutzke oder Ute Lemper zusammengearbeitet. Dabei verbindet er ganz unterschiedliche Stile mit seinem eigenen Trompeten-Klang. Auf seiner neuen CD "Go" kombiniert Wülker Jazz mit Elektronik - und für ein Konzert auch noch mit Klassik: Die Stücke der CD wurden für Orchester neu arrangiert. In Hannover spielt Wülker gemeinsam mit der NDR Radiophilharmonie und Dirigent Patrick Hahn.