Hin Bredendieck: Ein Bauhäusler aus Aurich

Kulturjournal - 15.04.2019 22:45 Uhr Autor/in: Bettina Lehnert

Hin Bredendieck ist ein Pionier des Industriedesigns. Der Auricher studierte am Bauhaus in Dessau, lange galt sein Nachlass als verschwunden. Nun wird sein Werk in Oldenburg gewürdigt.