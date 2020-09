Helge Schneider: Neues Album "Mama"

Gerade ist er 65 Jahre alt geworden und hat sich und seinen Fans zum Geburtstag ein neues Album geschenkt. Für "Mama" hat er nicht nur die Songs geschrieben, sondern auch von der Rumbarassel bis zum Jagdwursthorn alle Instrumente selbst eingespielt. Von Rente kann also keine Rede sein. Mit seinem schrägen Humor begeistert er seit Jahren ein Millionenpublikum. Immer wieder verblüfft er damit, wie viel Sinn er im Unsinn entdeckt. Gerade hat er seine Tournee begonnen. Am 9. September 2020 ist er in Hamburg zu Gast.