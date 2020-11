"Hand in Hand für Norddeutschland": Spenden für Kinder-Zirkus

Das Zirkuszelt von ABRAX KADABRAX ist ein Ort der Freude, mitten im Osdorfer Born, einer Großwohnsiedlung in Hamburg. Dort leben viele Kinder in Armut, vernachlässigt und mit nur wenig Freizeitangeboten. Doch der Mitmachzirkus ABRAX KADABRAX bietet jedes Jahr über 1000 Kindern und Jugendlichen Ablenkung. Im Rahmen der Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" des NDR wird auch für dieses so wichtige Angebot für Kinder in Coronazeiten gesammelt.