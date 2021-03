In ihren "Corona Diaries" hält Jutta Bauer Alltagsbeobachtungen fest, stellt Selbstbefragung an und geht in die und kritische Reflexion. Die Künstlerin hat das vergangene Jahr seit dem ersten Lockdown festgehalten Es ist eine Art Illustration unseres Corona-Gefühls. Gemeinsam mit dem Kulturjournal resümiert Jutta Bauer an Hand ihrer Zeichnungen das Jahr der Pandemie. Es ist ein liebevoller, heiterer und auch kluger Blick auf uns alle.