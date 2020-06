70 Jahre ARD: Die lustigen Kultur-Highlights

Am 5. Juni 1950 war es soweit: Die ARD wurde in Bremen aus der Taufe gehoben. Die sechs Gründeranstalten, NWDR, BR, HR, RB, SDR und SWF schlossen eine "Vereinbarung über die Errichtung einer Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland" als Gründungssatzung der ARD. 70 Jahre ARD. 70 Jahre Sport, Unterhaltung, Nachrichten, Fiktion und immer auch Kultur. Doch welche lustigen Höhepunkte gab es in diesen sieben Jahrzehnten in der Kultur? Das Kulturjournal hat die Perlen herausgepickt.