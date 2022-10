Stand: 20.10.2022 15:20 Uhr Who is who bei Jennifer

Jennifer träumt ständig von einem Leben auf der Überholspur, Oma Margret ist die einzige in der Familie, die an Jenni glaubt und die zu ihr hält. Dietmar gerät immer wieder mit Jenni in Konflikt und Ingo, tja, der gerät völlig abgebrannt in die Fänge von Discothekbesitzer Manni Schweers.

Weitere Informationen Jennifer Die 29-jährige Jennifer träumt von einem Leben auf der Überholspur. Allerdings halten ihre Träume selten mit der Wirklichkeit mit. mehr Margret Jennifers Großmutter Margret, Ende 60, bewirtschaftet nun seit beinahe 30 Jahren erfolgreich den "ersten Imbiss am Markt". mehr Dietmar Brehme Dietmar führt den Laden "Hair & Care - Beauty für Sie und ihn!" als Juniorchef zusammen mit seiner Schwiegermutter Edith. mehr Ingo Albrecht Der ehemalige B-Promi und Container-Insasse Ingo Albrecht kehrt als verglühtes One-Hit-Wonder zurück ins Hamburger Vorstadtparadies. mehr

Weitere Informationen über Ronny, Bettina, Edith, Manni und Melli. Ein Rundumschlag quer durch den Salon und darüberhinaus.

Ronny Kröhnke Ehemaliger Frauenschwarm und Spielgestalter der Ersten Herren. Für Jenni der immer wieder kehrende wunde Punkt. Als stete Erinnerung an bessere Zeiten die einzige Fühlbarkeit gelebten Glücks, zum anderen jedoch das Angst machende Vorbild des totalen Versagens trotz bester Voraussetzungen. Schließlich hat Ronny das geerbte Taxiunternehmen seines Vaters umgehend dem Konkurs zugeführt. Bettina Die Altgesellin als nüchterne Vermittlerin zwischen all den Durchgeknallten. Die einzige, die glaubwürdig das Frisörhandwerk versteht und ohne die der Laden zusammenbrechen würde. Edith Prosecco schwenkende Grande Dame des Salons, permanente Gegenspielerin Dietmars und daher nach taktischen Erwägungen Vertrauensperson Jennifers, ohne wirklich von deren Fähigkeiten überzeugt zu sein. Ediths Sohn Sandro, eingetragener Lebenspartner Dietmars, ist unter tragischen Umständen in einem Hotel in Karlsruhe bei Autosex-Praktiken mit einem Fönkabel ums Leben gekommen. Manni Schweers Vorstadtimpressario, Discobesitzer und Inhaber des Friseursalons Containhair-Ingo. Außerdem der Erfinder des Casting-Events "The Voice of Wulmstorf". Zuerst entreißt er Dietmar mit miesen Erpressungsmethoden den Salon "Hair & Care" und dann setzt er Container-Ingo auch noch als schneidenden Geschäftsführer ein. Melli Die beste Freundin von Jennifer, mal mehr - mal weniger. Melli darf als Azubi zumindest schon an die Haare ran. Melanie folgt Jennifer wie ein Hündchen und unterstützt alle krausen Karrierepläne.

