Unter dem Motto "Kräfte sammeln und das Immunsystem stärken" gibt es von NDR Fernsehkoch Tarik Rose dieses Mal Rezepte mit frischem Gemüse, Fisch und Hülsenfrüchte.

Tipps von Ernährungs-Doc Matthias Riedl

Für die Zubereitung holt er sich kompetente Küchenhilfe an den Herd: Dr. Matthias Riedl. Der Internist und Diabetologe weiß, was dem Körper gut tut und was gesund ist, schließlich gehört er zum Team der erfolgreichen NDR Ernährungs-Docs. Er erklärt, was die Zutaten im Körper bewirken und warum sie uns in Zeiten von Corona stärken.

Linsensalat, Spargel und Lachs

Gesunde Ernährung kann richtig gut schmecken und Spaß machen. Dafür liefert Tarik Rose in dieser Folge von Iss besser! wieder den Beweis. Los geht es mit einem Linsensalat. Der Powersnack wird mit Möhren, Pastinaken und einer pikanten Vinaigrette angerichtet. Darauf folgt Spargel aus dem Ofen. Das beliebte Frühjahrsgemüse wird mit wildem Brokkoli, Lachsforellenfilets und Parmesankäse getoppt.

Frischer Rhabarber zum Nachtisch

Auch beim Dessert setzt der Hamburger Jung auf gesunde und saisonale Produkte: Er gart frischen Rhabarber mit Nüssen und Honig im eigenen Saft. Dazu gibt es eine cremige Quarkcreme.

Die Rezepte zur Sendung Orientalischer Linsensalat mit Wildkräutern So schmeckt leichte und gesunde Küche: Die Würzpaste Harissa gibt drei Linsensorten und frischem Gemüse einen exotischen Geschmack. Dazu passt ein knackiger Salat. mehr Spargel mit wildem Brokkoli und Lachsforelle Weißer Spargel und grüner Brokkoli garen zusammen auf einem Blech im Ofen. Erst ganz zum Schluss kommen das dünn geschnittene Fischfilet und etwas Parmesan dazu. mehr Rhabarber im Pergament mit Quarkcreme Rhabarber ist das erste Gemüse, das man im Frühjahr im Garten ernten kann. Im Ofen gegart und mit einer süßen Creme serviert, wird daraus eine leckere Nachspeise. mehr