Kochen mit Tarik Rose und Dr. Matthias Riedl

Unter dem Motto "Kräfte sammeln und das Immunsystem stärken" gibt es von NDR Fernsehkoch Tarik Rose dieses Mal Rezepte mit frischem Gemüse, Fisch und Hülsenfrüchte. Für die Zubereitung holt er sich kompetente Küchenhilfe an den Herd: Dr. Matthias Riedl. Der Internist und Diabetologe weiß, was dem Körper gut tut und was gesund ist, schließlich gehört er zum Team der erfolgreichen NDR Ernährungs-Docs. Er erklärt, was die Zutaten im Körper bewirken und warum sie uns in Zeiten von Corona stärken.