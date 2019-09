Gute Milch und glückliche Kälber

Iss besser! - 29.09.2019 16:30 Uhr

Spitzenkoch Tarik Rose macht Station auf einem Bio-Hof in Lentföhrden in Schleswig-Holstein. Drei Milchbauern, die Öko Melkburen, haben hohe Ansprüche an eine gute Haltung ihrer Kühe.