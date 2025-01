Stand: 25.06.2024 11:00 Uhr Inas Nacht: Start der 20. Staffel!

Zwölf neue Folgen inklusive Jubiläumsfolge

Nach Rekord-Zuschauerzahlen im letzten Jahr startet die erfolgreiche Late-Night-Show Inas Nacht mit zwölf neuen Folgen: exzellente Unterhaltung mit Talk, Comedy und viel, viel Musik im Ersten und in der ARD Mediathek. In diesem Jahr feiert Inas Nacht auch ein besonderes Jubiläum: Am 22. August 2024 wird die insgesamt 200. Folge des Erfolgsformats ausgestrahlt!

Musikgast der ersten Folge: Gianna Nannini!

In der ersten neuen Ausgabe am Donnerstag, 27. Juni, um 23.35 Uhr im Ersten begrüßt Ina Müller den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.

Beim Gespräch in der Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten" sagt Markus Söder über seine Jugend: "Ich war wirklich mega schüchtern. … Mit definitiv echt Scheißfrisur." Sein Vater, ein Maurermeister, habe damals im Hinblick auf seine berufliche Zukunft zu ihm gesagt: "Du hast zwei linke Hände, aber ein Riesenmundwerk. Für dich kommt nur Pfarrer oder Politiker in Frage." Auf die Frage, wem er einen Gebrauchtwagen abkaufen würde, antwortete Markus Söder: "Dem Kubicki würde ich nix abkaufen. Ich glaub', der Robert Habeck ist seriös. Beim Christian Lindner könnt' ich mir den Porsche nicht leisten, den er verkaufen will."

Zum Gespräch hinzu kommt der Ex-Skirennläufer und TV-Kommentator Felix Neureuther. Er berichtet, warum er niemals Politiker sein könnte, wie er zu seinem Arm-Tattoo kam und welche Geschenke er seiner Frau Miriam gemacht hat. Musikgäste dieser Folge sind der italienische Superstar Gianna Nannini und die britische Band "Tors".

Wie immer mit vielen prominenten Gästen - und Stammgästen

Vor den Kneipenfenstern hält wieder der Wilhelmsburger Shanty-Chor die Stellung: Die "Tampentrekker" sorgen für musikalische Intermezzi. 14 Zuschauerinnen und Zuschauer können sich erneut mit Fragen auf Bierdeckeln in die Gespräche einmischen.

In den kommenden Ausgaben von Inas Nacht erwartet Ina Müller u. a. Hape Kerkeling, Katarina Witt, Eva Mattes, Frank Plasberg, Marianne Rosenberg, Bruce Darnell, Mai Thi Nguyen-Kim, Susanne Daubner, Horst Lichter, Hinnerk Schönemann, Sabine Rückert, Bülent Ceylan, Pierre M. Krause, Gisa Flake, Wigald Boning, Bernhard Hoëcker, Cordula Stratmann, Lilo Wanders und Michael Kessler.

Die Gäste der Staffel 2024 im Überblick Ina Müller hatte wieder viele unterschiedliche Gäste im "Schellfischposten". Hier ist eine Übersicht über alle Folgen der 20. Staffel. mehr

Inas Nacht mit erneutem Einschaltquotenrekord

Die Sendung Inas Nacht gibt es seit 2007. In bisher 19 Staffeln mit 191 Episoden begrüßte Ina Müller 337 prominente Gesprächsgäste und circa 350 Musikgäste - von Stars wie Sting, Dua Lipa und Lana Del Rey bis zu absoluten Neuentdeckungen. Die zwölf Sendungen im vergangenen Jahr waren mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 12,1 Prozent bei den Erstausstrahlungen am Donnerstagabend im Ersten die bisher erfolgreichsten. 1.040.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten durchschnittlich bei den Premieren ein. Dazu kamen im Durchschnitt 780.000 Zuschauer*innen bei der Zweitausstrahlung am Sonnabend sowie Millionen Abrufe von Inas Nacht in der ARD Mediathek.

Die Late-Night-Talkshow und Moderatorin Ina Müller wurden vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Grimme-Preis, dem Deutschen Comedypreis, dem ECHO und zweifach mit dem Deutschen Fernsehpreis.

Dieses Thema im Programm: Inas Nacht | 27.06.2024 | 23:35 Uhr