Schaalseeregion und der Kräutertraum

Heimatküche - 04.09.2019 21:00 Uhr

Wer kocht das beste Drei-Gänge-Menü in Norddeutschland? Im kulinarischen Wettstreit der Hobbyköche lädt Dirk Endrulat in sein altes Bauernhaus am Schaalsee ein.