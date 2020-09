Hamburg Journal 18 Uhr: Die Moderation

Das Hamburg Journal 18 Uhr ist das Stadtmagazin für die Hansestadt und berichtet in Kurzform das Neueste vom Tage. Von Montag bis Freitag liefern wir Ihnen ab 18 Uhr Informationen aus unserer Stadt. Wir für sind für Sie live in Hamburg unterwegs, erzählen bunte Geschichten, Reportagen und natürlich gibt es die aktuellen Nachrichten, Hintergrundberichte, Studio-Interviews und das Wetter. Christian Buhk, Theresa Pöhls und Julia Wulf sind in der Stadt für sie unterwegs.