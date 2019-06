Mehrere Verletzte bei Unfall am Dammtor

Ein Taxi und ein HVV-Bus sind am Nachmittag unter der Brücke am Dammtor-Bahnhof zusammengestoßen. Dabei wurden elf Fahrgäste in zwei Bussen verletzt.