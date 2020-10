Hamburg Journal 18 Uhr: Schneller besser informiert

Schneller und besser Bescheid wissen: Im Hamburg Journal um 18 Uhr informieren wir Sie ab sofort bereits in der Frühausgabe um 18 Uhr über das Top-Thema des Tages aus der Stadt. Wir berichten live aus dem Studio, also direkt am Nachrichtenpuls und schauen zudem wie gewohnt auf das, was sonst noch in Hamburg los ist. Von Montag bis Freitag liefern wir Ihnen ab 18 Uhr im NDR Fernsehen eine Viertelstunde lang wie gewohnt neben Informationen auch bunte Geschichten, Reportagen, Hintergrundberichte, Studio-Interviews und das Wetter. Jeden Donnerstag stellen wir Ihnen die Hamburg-Tipps vor und alle zwei Wochen begleiten wir unseren Fernseh-Koch Dave Hänsel bei "Hamburg kocht". Unsere Moderatorinnen und Moderatoren freuen sich auf Sie.