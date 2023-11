Kontakt zur Redaktion

Vielen Dank, dass Sie mit uns in Kontakt treten wollen. Wir sind an Ihrer Meinung, Ihren Anregungen und natürlich auch an Ihrer Kritik interessiert.

NDR Fernsehen

Hugh-Greene-Weg 1

22529 Hamburg

Service-Hotline: (08000) 903 903

Sie möchten sich direkt mit der Redaktion in Verbindung setzen? Kein Problem mit dem unten stehenden Formular: Füllen Sie die mit einem * gekennzeichneten Felder aus, beantworten Sie noch die Spamschutz-Frage und klicken danach auf "Abschicken".

Hier Nachricht senden Ihre Daten Anrede: Keine Anrede Frau Herr Vorname: Nachname: Straße / Nr.: PLZ / Ort: Telefon: E-Mail: * Ihre Nachricht Betreff: * Nachricht: * Datei anhängen (optional): Kopie Ihrer Mail erwünscht? Wenn Sie eine Kopie Ihrer Mail wünschen, tragen Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse ein: Datenschutz Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung des NDR ein. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!