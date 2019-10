Wühlmause sorgen für Schäden an Deichen

Hamburg Journal - 13.10.2019 19:30 Uhr

Wühlmäuse haben sich in diesem Jahr stark vermehrt und Löcher in viele Deiche gebuddelt. Was muss getan werden? Björn Marzahn, Pressesprecher der Umweltbehörde, im Interview.