Winterhude: Radfahrerin von Lkw tödlich verletzt

An der Bebelallee in Winterhude ist eine Fahrradfahrerin von einem abbiegenden Lastwagen überrollt worden. Die 35-Jährige erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.