06.08.2020

In Hamburg beginnt das neue Schuljahr mit Präsenzunterricht, allerdings unter Corona-Auflagen. Wie gut funktioniert das? Ein Besuch in der Ida Ehre Schule in Eimsbüttel.