Wer profitiert von der Mehrwertsteuersenkung? Sendung: Hamburg Journal | 29.06.2020 | 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 28.12.2020

Am 1. Juli tritt die Mehrwertsteuersenkung in Kraft. Im Einzelhandel sinken die Preise. Sie ist aber vor allem ein Geschenk an die von der Corona-Krise gebeutelte Gastro-Branche.