Wasserlichtorgel spielt ohne Publikum Sendung: Hamburg Journal | 02.07.2020 | 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 02.01.2021

Damit die Menschen sich trotz Corona an den Wasserlichtkonzerten in Planten un Blomen erfreuen können, arbeiten die Wasserspiel-Künstler derzeit an ihrem Internetauftritt.