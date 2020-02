Wählen ab 16: Wie bereiten sich Jugendliche vor? Sendung: Hamburg Journal | 03.02.2020 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 02.03.2020

Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg am 23. Februar dürfen auch Jugendliche ab 16 Jahren abstimmen. Die Erstwähler am Gymnasium Rahlstedt studieren derzeit die Parteiprogramme.