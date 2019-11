Volkstrauertag: Gedenken an Kriegs- und NS-Opfer

Hamburg Journal - 17.11.2019 19:30 Uhr

Am Volkstrauertag wurde in Hamburg an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert, insbesondere die Opfer des NS-Regimes. Die zentrale Gedenkveranstaltung fand im Michel statt.