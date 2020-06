Udo Lindenberg hat seinen Porsche wieder Sendung: Hamburg Journal | 26.06.2020 | 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 03.07.2020

Die Polizei hat den Porsche von Udo Lindenberg in Ahrensburg sichergestellt. Der Wagen des 74-Jährigen war am Dienstag aus der Tiefgarage des Hotel Atlantic in Hamburg gestohlen worden.