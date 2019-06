Tote in Fischbek: Verdächtiger festgenommen

Hamburg Journal - 13.06.2019 19:30 Uhr

In einer Kneipe in Fischbek kam in der Nacht zu Dienstag eine 36-jährige Frau ums Leben. Ein Aushilfskellner steht unter Verdacht, die Frau getötet und ihre Leiche beseitigt zu haben.