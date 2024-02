Streit um neuen Recyclinghof aus Angst vor Verkehrschaos Sendung: Hamburg Journal | 03.02.2024 | 19:30 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 03.02.2026

Die Stadtreinigung will vom aktuellen Standort Krähenweg in den Kulemannstieg umziehen, weil dort mehr als doppelt so viel Platz ist.