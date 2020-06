Start-up macht Lehrer fit fürs digitale Zeitalter Sendung: Hamburg Journal | 15.06.2020 | 19:30 Uhr 3 min | Verfügbar bis 15.06.2021

Die Corona-Krise hat die Digitalisierung in den Schulen beschleunigt. Doch bei vielen Lehrern fehlt das Know-how. Ein Unternehmen in St. Georg will Abhilfe schaffen.